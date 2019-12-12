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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar üşümesin
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Çocuklar üşümesin

    Mersin’de ördüğü binlerce atkı ve bereyi sokaktaki çocuklara hediye eden ve sosyal sorumluluk projesini başka şehirlere de taşıyan Ferda Yertut, projeyi Güzelbahçe’deki destekçileriyle büyütüyor.

    Çocuklar üşümesin

    Mersin’de ördüğü binlerce atkı ve bereyi sokaktaki çocuklara hediye eden ve sosyal sorumluluk projesini başka şehirlere de taşıyan Ferda Yertut, projeyi Güzelbahçe’deki destekçileriyle büyütüyor. Yertut’a, Güzelbahçe’de tuhafiyecilik yapan ve bu projeyi kendi işletmesinde sürdüren Selda Öztürk ev sahipliği yaptı. Yertut, “İzmir Örgü Severler’in daveti üzerine geldim. Onlarla birlikte bu sosyal sorumluluk projemizle ihtiyaç sahibi olan herkese yaptıklarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.
    Öztürk ise “En büyük sıkıntımız kargo, bu konuda bizlere destek olmak için gönüllüler bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğe Buca’da yaşayan ve 1999 Gölcük depreminde bir kolunu ve bacağını kaybeden Asya Koşal da katıldı.
    Yelki Sosyal Market
    Etkinliğe davetli olan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, “Kadınlarımız sokakta üşüyen kimsesiz çocuklar, imkânı olmayan köy çocukları ve huzur evindeki yaşlılara sımsıcak bir el uzatıyor. Biz de Yelki Mahallesi’nde bulunan sosyal marketimizde bu tür projelere destek veriyoruz” diye konuştu.

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