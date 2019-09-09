Çocuklar yıpranmasın

Muğla’da yaşayan iki çocuk annesi Dilek Ekici (34) boşanma sürecinde yaşadıklarından yola çıkıp çocukların olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Anne-babası boşanan miniklerin biraraya gelip sosyalleşmesini amaçlayan Ekici, ‘Çıplak Ayaklı Çocuklar’ isimli tiyatro grubunu kurdu.

Çekişmeli boşanma davalarında velayet davası süren çocukların durumdan psikolojik olarak etkilenmelerini ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek istediğini belirten Ekici, projeyle ilgili şöyle konuştu:

22 çocuk sahnede

“Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş bize yer tahsis etti ve destekleriyle kursu açtık. Geçen yıl eylül ayında çalışmalara başladık, şubat ayında da ‘Güldüren Çocuklar 1’ adlı komedi oyununu sahneledik. 7- 14 yaş aralığında 22 çocuğumuz var. Ebeveynleri birlikte olanlar da yer alıyor. Biz aynayız, yavrularımız her şeyi bizden öğreniyor. Sürekli ‘Kötü olmak kolay, iyi olmak zordur. Bu dünyayı sevgi, iyilik kurtaracak’ diyorum.”