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    HaberlerEgeÇocuklar yıpranmasın
    09.09.2019 - 07:50| CAVİT AKGÜN DHA

    Çocuklar yıpranmasın

    Boşanma davasında yaşadıklarından yola çıkan Dilek Ekici miniklerin süreçten etkilenmemesi için tiyatro grubu kurdu

    Çocuklar yıpranmasın

    Muğla’da yaşayan iki çocuk annesi Dilek Ekici (34) boşanma sürecinde yaşadıklarından yola çıkıp çocukların olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Anne-babası boşanan miniklerin biraraya gelip sosyalleşmesini amaçlayan Ekici, ‘Çıplak Ayaklı Çocuklar’ isimli tiyatro grubunu kurdu.
    Çekişmeli boşanma davalarında velayet davası süren çocukların durumdan psikolojik olarak etkilenmelerini ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek istediğini belirten Ekici, projeyle ilgili şöyle konuştu:

    22 çocuk sahnede

    “Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş bize yer tahsis etti ve destekleriyle kursu açtık. Geçen yıl eylül ayında çalışmalara başladık, şubat ayında da ‘Güldüren Çocuklar 1’ adlı komedi oyununu sahneledik. 7- 14 yaş aralığında 22 çocuğumuz var. Ebeveynleri birlikte olanlar da yer alıyor. Biz aynayız, yavrularımız her şeyi bizden öğreniyor. Sürekli ‘Kötü olmak kolay, iyi olmak zordur. Bu dünyayı sevgi, iyilik kurtaracak’ diyorum.”

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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