24.11.2019 - 02:49 |
Çocuklara ara tatil hediyesi
Kuşadası Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline giren çocuklara interaktif bir çocuk oyunu hediye etti.
Kekeçoğlan olarak tanınan tiyatro oyuncusu Fatih Altın yönetmenliğinde Erkan Yücel Sahnesi’nde ücretsiz olarak sergilenen ‘Çocuk Yalan Bilmez’ adlı doğaçlama tiyatro oyunu, izlemeye gelen minikler ve ailelerine sahne deneyimi yaşatıyor.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.