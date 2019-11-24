Çocuklara ara tatil hediyesi

Kekeçoğlan olarak tanınan tiyatro oyuncusu Fatih Altın yönetmenliğinde Erkan Yücel Sahnesi’nde ücretsiz olarak sergilenen ‘Çocuk Yalan Bilmez’ adlı doğaçlama tiyatro oyunu, izlemeye gelen minikler ve ailelerine sahne deneyimi yaşatıyor.