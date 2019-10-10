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    HaberlerEgeÇocuklara dijital kütüphane
    10.10.2019 - 07:50 |

    Çocuklara dijital kütüphane

    Kuşadası Belediyesi, çocukların kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla dijital kütüphane kurmak için çalışmalara başladı.

    Çocuklara dijital kütüphane

    Kuşadası Belediyesi bünyesinde oluşturulacak dijital kütüphane, binlerce kitabı Kuşadalı çocuklarla buluşturacak.

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    Dijital kütüphane projesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 2020’ye kadar yaşama geçirilmesi hedefleniyor.
    Çocukların bir toplumun geleceği olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çocuklara yapılan her türlü yatırım topluma ve geleceğe yapılan yatırımdır ve çok değerlidir.
    Bu yıl 23 Nisan’da çocuklarımıza kütüphane hediye etmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.

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