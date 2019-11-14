14.11.2019 - 01:07 |
‘Çocuklara, doğa sevgisi aşılanıyor’
11 Kasım saat 11.11’de 81 ilde aynı anda başlayan kampanya kapsamında Foça Yeniköy’de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, fidan dikim etkinliğinin, özellikle çocukların doğa sevgisi kazanmasına ve doğayı koruma bilgilerini pekiştirmesine katkı sağladığını belirtti.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.