2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP’li meclis üyeleri ile birlikte öğrencileri ziyaret etti, çocuklara eğitim seti hediye etti. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Kırgöz, “Başkan amcaları olarak onların her zaman yanlarında olacağız. Kentimizin çocuklarının her zaman hizmetkarıyız” dedi.