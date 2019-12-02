Çocuklara en güzel miras

TÜRKİYE’de bu yıl dokuzuncusu kutlanan ‘Dünya Zeytin Günü’ Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Germiyan Köy Kahvesi’nde düzenlenen etkinlikte, zeytin, üretim, kalite ve projelerle ilgili sunum ve söyleşiler yapıldı. Germiyan Eski Un Değirmeni’nde Zeytindostu Derneği tarafından açılan ‘Zeytin’ konulu resim sergisi açıldı. Ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye meclis üyeleri ve Çeşmeli vatandaşlar günün anısına Germiyan’da 100 adet zeytin ağacı fidanı dikti. Başkan Oran, zeytin ağacının çocuklara bırakılan en güzel miras olduğunu dile getidi. Son olarak Çeşme Belediyesi’ne ait ağaçlardan elde edilen zeytinyağı tadımı yapıldı.