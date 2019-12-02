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    HaberlerEge Haberleri Çocuklara en güzel miras
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Çocuklara en güzel miras

    TÜRKİYE’de bu yıl dokuzuncusu kutlanan ‘Dünya Zeytin Günü’ Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

    Çocuklara en güzel miras

    TÜRKİYE’de bu yıl dokuzuncusu kutlanan ‘Dünya Zeytin Günü’ Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Germiyan Köy Kahvesi’nde düzenlenen etkinlikte, zeytin, üretim, kalite ve projelerle ilgili sunum ve söyleşiler yapıldı. Germiyan Eski Un Değirmeni’nde Zeytindostu Derneği tarafından açılan ‘Zeytin’ konulu resim sergisi açıldı. Ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye meclis üyeleri ve Çeşmeli vatandaşlar günün anısına Germiyan’da 100 adet zeytin ağacı fidanı dikti. Başkan Oran, zeytin ağacının çocuklara bırakılan en güzel miras olduğunu dile getidi. Son olarak Çeşme Belediyesi’ne ait ağaçlardan elde edilen zeytinyağı tadımı yapıldı.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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