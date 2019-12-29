29.12.2019 - 00:02 |
Çocuklara yeni yıl hediyesi
Menemen Belediyesi, çocukların gönlünce eğlenebilmesi amacıyla Menemen Şehir Parkı içine rengarenk bir oyun grubu kurdu.
Açılışını parka gelen çocukların yaptığı oyun grubuyla minikler güvenli bir şekilde eğlenceli vakit geçirebilecek. “Her şey çocuklarımız için” diyen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümeleri için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bu zamana kadar çocuklar için birçok çalışmamız oldu. Çocuk oyun evlerinden, açık halk kütüphanelerine, kurduğumuz birçok oyun grubuna kadar. Şehir Parkı’nda yaptırdığımız yeni çocuk oyun grubu ile Menemen merkezde yaşayan çocuklarımızın oyun vakitlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.