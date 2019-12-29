Açılışını parka gelen çocukların yaptığı oyun grubuyla minikler güvenli bir şekilde eğlenceli vakit geçirebilecek. “Her şey çocuklarımız için” diyen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümeleri için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bu zamana kadar çocuklar için birçok çalışmamız oldu. Çocuk oyun evlerinden, açık halk kütüphanelerine, kurduğumuz birçok oyun grubuna kadar. Şehir Parkı’nda yaptırdığımız yeni çocuk oyun grubu ile Menemen merkezde yaşayan çocuklarımızın oyun vakitlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz” dedi.