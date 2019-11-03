Çocuklarda obeziteye karşı savaş açtık

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Obezite eğilimi özellikle çocuklarımızda alarm verici düzeye geldi. İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile de mahalle spor kulüplerini hayata geçirdik” dedi.l İZMİR DHA