03.11.2019 - 02:19 |
Çocuklarda obeziteye karşı savaş açtık
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın ‘Sağlık için hareket et’ projesi kapsamında, hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı 550 kişi, nefes alma ve egzersiz hareketleri yaptı.
Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Obezite eğilimi özellikle çocuklarımızda alarm verici düzeye geldi. İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile de mahalle spor kulüplerini hayata geçirdik” dedi.l İZMİR DHA
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