Çocukları unutmadı

Başkan Mehmet Çakın da miniklerin heyecanını paylaştı, işitme engelliler için Uşak’ta yapılabilecek çalışmalara yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Çakın, “Engelli vatandaşlarımızı sadece bugünlerde değil, her zaman önemsemeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Yapmış olduğumuz hizmetleri, onların yararlanabileceği şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.