04.12.2019 - 00:00 |
Çocukları unutmadı
Uşak Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Uşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi’nde işitme engelli çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Organizasyona 13 işitme engelli çocuk ve aileleri katıldı.
Başkan Mehmet Çakın da miniklerin heyecanını paylaştı, işitme engelliler için Uşak’ta yapılabilecek çalışmalara yönelik bilgi alışverişinde bulundu.
Başkan Çakın, “Engelli vatandaşlarımızı sadece bugünlerde değil, her zaman önemsemeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Yapmış olduğumuz hizmetleri, onların yararlanabileceği şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.