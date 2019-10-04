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    HaberlerEge‘Çocuklarım okusun başka derdim yok’
    04.10.2019 - 01:33 |

    ‘Çocuklarım okusun başka derdim yok’

    Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik beldesi Göcek’te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35) tekne ile denize açılıp tursitlere; çanta, elbise ve pareo satıyor.

    ‘Çocuklarım okusun başka derdim yok’

    Ortaokul mezunu olduğunu belirten Dilek Gökbelen, “Durumumuz iyi olsaydı eğitimimi tamamlardım. Kızım ve oğlum okusun diye mücadele ediyorum. Evlatlarımın yokluk görmesini istemiyorum. Fazlasında gözümüz yok. Kendi ürünlerimizi yapıyoruz. Kadınlardan çok destek görüyoruz “dedi. Üniversite mezunu olan ancak iş bulamayan Rabia Gökbelen ise kullandığı tekneyle kaptanlara taş çıkartıyor.

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