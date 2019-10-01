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    HaberlerEge‘Çocuklarımız ülkede kalmalı’‘Çocuklarımız ülkede kalmalı’
    01.10.2019 - 01:45 |

    ‘Çocuklarımız ülkede kalmalı’‘Çocuklarımız ülkede kalmalı’

    ‘Çocuklarımız ülkede kalmalı’‘Çocuklarımız ülkede kalmalı’

    DENİZLİ’DEKİ 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti, köy enstitülerini konu alan ‘Bu İşte Bir Umut Var’ adlı belgeselin galasına ev sahipliği yaptı.Denizlili yönetmen Jale İncekol’un çektiği ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir eğitim modeli olarak yer alan, köy enstitülerinin anlatıldığı belgesel, Denizli Genç İşadamları Derneği’nin (DEGİAD) sponsorluğunda çekildi. Geceye, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DEGİAD Başkanı Okan Konyalıoğlu, belgeselde rol alan oyuncular ve yaklaşık 300 davetli katıldı. Katılımcılar, kurulan platformda sinevizyona aktarılan belgeseli ilgiyle izledi. Yönetmen Jale İncekol, “Böyle belgeseller çekmeyi sürdüreceğim” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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