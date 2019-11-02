02.11.2019 - 02:49 |
Çocukların gözünden Cumhuriyet
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü için düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışması sonuçlandı.
Yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Özlem Başkan Çerçioğlu, “Çocuklarımızın eserlerinde cumhuriyetimizin ilk günkü heyecanını gördük. Cumhuriyetimiz çocuklarımızın ellerinde yükseleceği için bu heyecanı görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.