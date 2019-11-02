Çocukların gözünden Cumhuriyet

Yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Özlem Başkan Çerçioğlu, “Çocuklarımızın eserlerinde cumhuriyetimizin ilk günkü heyecanını gördük. Cumhuriyetimiz çocuklarımızın ellerinde yükseleceği için bu heyecanı görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.