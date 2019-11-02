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    HaberlerEgeÇocukların gözünden Cumhuriyet
    02.11.2019 - 02:49 |

    Çocukların gözünden Cumhuriyet

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü için düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışması sonuçlandı.

    Çocukların gözünden Cumhuriyet

    Yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Özlem Başkan Çerçioğlu, “Çocuklarımızın eserlerinde cumhuriyetimizin ilk günkü heyecanını gördük. Cumhuriyetimiz çocuklarımızın ellerinde yükseleceği için bu heyecanı görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

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