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    HaberlerEge HaberleriÇocukların ‘halk süt’ mutluluğu
    13.11.2019 - 00:47 |

    Çocukların ‘halk süt’ mutluluğu

    Kırsal kalkınmaya destek olmak, Bodrum halkının ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla başlatılan ‘Halk Süt’ projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı başladı.

    Çocukların ‘halk süt’ mutluluğu

    Belediye Meydanı’ndan başlayan satışlar Türkbükü Pazaryeri, Türkbükü Belediye Kafe ve Güvercinlik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bugün, saat 09-10.00 arasında Gündoğan Pazaryeri’nde, 10.15-11.15 arası Gümüşlük Pazaryerinde, 11.30-12.20 arası Akçaalan Pazaryeri’nde, 13.30-15.45 arası Ortakent Pazaryeri’nde, 16.00-17.00 arası Ortakent Yalı Camii önünde satışlar yapılacak.

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