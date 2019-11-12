13.11.2019 - 00:47 |
Çocukların ‘halk süt’ mutluluğu
Kırsal kalkınmaya destek olmak, Bodrum halkının ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla başlatılan ‘Halk Süt’ projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı başladı.
Belediye Meydanı’ndan başlayan satışlar Türkbükü Pazaryeri, Türkbükü Belediye Kafe ve Güvercinlik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bugün, saat 09-10.00 arasında Gündoğan Pazaryeri’nde, 10.15-11.15 arası Gümüşlük Pazaryerinde, 11.30-12.20 arası Akçaalan Pazaryeri’nde, 13.30-15.45 arası Ortakent Pazaryeri’nde, 16.00-17.00 arası Ortakent Yalı Camii önünde satışlar yapılacak.
Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.