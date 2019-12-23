Çocukların meleği!

İzmir’de yaşayan Nuran Baştan (29), yaklaşık üç yıl önce Ramazan ayında oruç tutamadığı için dezavantajlı çocuklara giysi yardımı yapmaya karar verdi. Çevresindekileri de ortak eden Baştan, sokak sokak dolaştı; destekçi topladı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaştı. Yardımı ‘Bir çocuk da sen giydir’ projesine dönüştüren Baştan, Türkiye’nin dört bir yanındaki miniklerin hayatına dokunmayı başardı. Şu anda 22 bin üyesi bulunan projeyle 78 ilde giysi yardımı yapan Baştan, birçok iş insanı tarafından da desteklenmeye başladı.

Özel mektuplar

Yıllar önce başlattığı projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Baştan, “Küçücük bir kıvılcımın bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim. İnsanlar isteyince her şeyi başarabiliyormuş. O çocukların gülümsemesine sebep olmak çok güzel bir duygu. Vicdanen çok mutluyum. İçimdeki kelebeği durduramıyorum. Biz öğrencilere yardım ederken onları incitmek istemiyoruz.

Gönderdiğimiz ürünlerin üzerine notlar ve mektuplar koyuyoruz. ‘Siz çok başarılı olduğunuz için bu hediyeleri size gönderdik, eğer başarılı olmaya devam ederseniz tekrar göndereceğiz’ diyoruz. Toplamda 60 bin öğrenciye ulaştık ve hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşmak” dedi.

Miniklerin yüzü gülüyor

Türk Kızılay Menteşe Şubesi’nin ‘Kızılayla çocuklar gülsün’ projesi kapsamında Kızılay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsal mahallelerde çocuklarla oyun oynadı, ihtiyaç sahiplerine giysi ve gıda malzemesi dağıttı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, her ay tüm daire amirleriyle köyleri gezdiklerini belirtti, “Onların sorunlarını tespit ediyoruz. Türk Kızılayı da her zaman yanımızda görüyoruz” dedi. Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de, “Önümüzdeki günlerde Menteşe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek öğrencilere yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Okullarımızda paydaşlarımızla birlikte sosyal amaçlı etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.