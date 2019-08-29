Çocukların Muğla hayali gerçek oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e nisan ayında mektup yazan Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okullarında başlatılan “Elli Kitap Elli Dünya” projesi ile Muğla’yı görmek istediklerini iletti. Projeyi çok beğenen Başkan Gürün, 13 öğrenci ve öğretmenlerini Muğla ile buluşturdu. Öğrencilerden gelen mektupları tek tek okuduğunu ve etkilendiğini söyleyen Başkan Gürün, “Müzik bölümü öğrencileri Elli Kitap Elli Dünya projesi ile farklı kitapları okuduklarını, kitapları bitirdiklerinde farklı şehirlere gezi imkanı olduğunu ve Muğla’ya gelmek istediklerini yazmıştı. Onları Muğlamızda misafir edeceğiz ve şehrimizin farklı ilçelerini, kültür noktalarını gezecekler, keşfedecekler. Daha sonra da Muğla izlenimlerini, beğenilerini, eleştirilerini bize yine mektupla iletecekler” dedi.