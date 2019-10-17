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    HaberlerEgeÇocukların sütü Başkan Doğan’dan
    17.10.2019 - 07:50 |

    Çocukların sütü Başkan Doğan’dan

    Merkezefendi Belediyesi, 2-5 yaş arasındaki çocukların faydalanacağı ‘Halk Süt’ projesinin dağıtımını başlattı.

    Çocukların sütü Başkan Doğan’dan

    Merkezefendi Belediyesi, 2-5 yaş arasındaki çocukların faydalanacağı ‘Halk Süt’ projesinin dağıtımını başlattı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projeye başvuran bir haneye sürpriz ziyarette bulundu. Çocuklara sütlerini veren Doğan, “Çocuklarımız hem sağlıklı süt içecek hem de süt üreticisi desteklenmiş olacak. 2-5 yaş arasında büyüme çağındaki çocuklarımızın katkısız ve doğal süte ulaşabilmesi için Halk Süt’ü hemşerilerimizin kapısına kadar götürüyoruz. Her şey Merkezefendi için” dedi. Projeyle birlikte 3 bin 500 çocuk, aylık dört litre sütle buluşacak.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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