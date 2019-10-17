Çocukların sütü Başkan Doğan’dan

Merkezefendi Belediyesi, 2-5 yaş arasındaki çocukların faydalanacağı ‘Halk Süt’ projesinin dağıtımını başlattı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projeye başvuran bir haneye sürpriz ziyarette bulundu. Çocuklara sütlerini veren Doğan, “Çocuklarımız hem sağlıklı süt içecek hem de süt üreticisi desteklenmiş olacak. 2-5 yaş arasında büyüme çağındaki çocuklarımızın katkısız ve doğal süte ulaşabilmesi için Halk Süt’ü hemşerilerimizin kapısına kadar götürüyoruz. Her şey Merkezefendi için” dedi. Projeyle birlikte 3 bin 500 çocuk, aylık dört litre sütle buluşacak.