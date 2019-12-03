Çok katlı binalar için asansör zorunluluğu

Buna göre, kat adedi 1’den fazla olan binalarda, en az 1 adet asansör yapılması karara bağlandı. Karabağlar’da yaklaşık 70 bin engelli yurttaş olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Selvitopu, “Onları sadece bir günde anmak yetmez. Biz yerel yönetim olarak bu konuyu önemsiyoruz. Parklarımızı, hizmet binalarımızı engelli yurttaşlarımızın da yararlanacağı şekilde düzenliyoruz” diye konuştu.