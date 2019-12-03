04.12.2019 - 00:00 |
Çok katlı binalar için asansör zorunluluğu
Karabağlar Belediye Meclisi’nin aralık ayı ilk oturumunda, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni yapılacak çok katlı binalara asansör zorunluluğu getirildi.
Buna göre, kat adedi 1’den fazla olan binalarda, en az 1 adet asansör yapılması karara bağlandı. Karabağlar’da yaklaşık 70 bin engelli yurttaş olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Selvitopu, “Onları sadece bir günde anmak yetmez. Biz yerel yönetim olarak bu konuyu önemsiyoruz. Parklarımızı, hizmet binalarımızı engelli yurttaşlarımızın da yararlanacağı şekilde düzenliyoruz” diye konuştu.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.