'Çok kriz aştık, başaracağız'

TFF 1. Lig’de sezonun 5. haftasında Ramazan Kurşunlu’nun istifa etmesiyle sportif direktörlük görevinden teknik direktörlük görevine getirilen ve takımın başında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet elde ederek tüm dikkatleri üstüne toplayan Cenk Laleci, Milliyet Ege Spor Servisi’ne konuk oldu. Spor Müdürmüz Mehmet Demirtaş ve yazarımız Fatih Tanfer’in sorularını yanıtlayan genç hoca, rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

- Ekol Göz Menemenspor’un başına geçtiğiniz günden bugüne neler değişti?

Menemenspor’da işler iyi gidiyor. Aldığımız sonuçlar ortada. Başkanımızın da yoğun çalışmaları var. Bizlerin çok daha iyi konumda mücadele etmemiz için üzerine düşüne fazlasıyla yerine getiriyor. Menemenspor çatısı altındaki arkadaşlıklar, dostluklar gerçekten çok güzel. 1993 yılından itibaren bu kulübün içerisindeyim. İnanın gördüğüm en iyi ortam diyebilirim. Oyuncularımın birbirleri ile arkadaşlıkları dostlukları muhteşem. Tam bir aile ortamı var. Saha dışındaki beraberlik saha içine de iyi bir şekilde yansıyor. Futbol zaten bir takım oyunu. Bizde çok kısa sürede bu takım oyununu başardığımıza inanıyorum. Maalesef sezon öncesi bir çok sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Kulüp ve camia olarak yalnız bırakıldık. Ancak başkanımız bu sorunları bizlere yansıtmamaya gayret etti. Bizlerde oyuncularımla beraber dışarıdan gelen olumsuz havayı saha içine yansıtmıyoruz. Yalnızca işimize odaklanmış durumdayız. Altay maçından sonra gelen galibiyetle birlikte takım olarak özgüvenimiz arttı. Ligdeki diğer takımlarla kendimizi karşılaştıracak olursak her anlamda ligde ilk 7-8 takımın içerisindeyiz. Takımımızın yaş ortalaması 24.4. Alttan gelen futbolcularımızla beraber bu ortalama düşecektir. Altyapıdan birkaç oyuncu daha profesyonel yaptık. 16 yaşında Cem isminde bir oyuncum takımımıza dahil oldu. İyi bir futbolcu olacağına inanıyorum. Bizim orta saha oyuncularımızdan daha kollektif bir oyuncu. Herkes emin olsun ki bir kaç yıl içerisinde Ekol Göz Menemenspor çok daha başarılı işlere imza atacak.

- Oyuncularla aranızdaki bağ nasıl?

Sezon başlamadan önce en umutlu olduğumuz oyuncu Mustafa Çeçenoğlu oldu. Fizik kalitesi olarak bu lige uygun bir oyuncu. İlk haftalarda tutukluk yaşadı. Onunla bireysel olarak görüşmeler yaptık. Talihsizlikler üst üste geldi. Annesini kaybetmesine rağmen maça çıkmak istediğini bana iletti. “Hocam beni takımdan çıkarma” dedi. Zor bir süreç olmasına rağmen geldi ve aslanlar gibi oynadı. Kendisinden büyük beklentilerimiz olan Mustafa Çeçenoğlu’nu görmeye başladık. Taşkın da aynı şekilde daha iyi olacağını söyledi. O da kendisini göstermeye başlayan oyuncularımdan. Geçen seneki kadromuzunda oynamayan oyuncularımdan da faydalanmaya başladık. Biz bir aileyiz. Ve bu ailenin içinde yer alan tüm oyuncularıma benim güvenim tam. Ben bugüne kadar 4 hocayla çalıştım. Hepsinin oyun yapıları, anlayışları ve antrenmanları farklıydı. Hepsinden bir şeyler kazanmaya çalıştım. Futbolcuyken antrenörlerle daha mesafeliydik. Fakat şimdi antrenörlük yaparken oyuncularım ile yakın olmayı seviyorum. Oyuncularım beni kendilerinden biri gibi görüyor.

- Başarı geldikten sonra nasıl tepkiler aldınız?

Başarı geldikten sonra insanların Menemenspor’a bakışı elbette değişti. Ben Menemen halkının içinden çıkan bir insanım. Yani onlardan biriyim. Bizler birlikte çok daha güçlüyüz. Taraftarımızla tek tek ilgilenmeye çalışıyoruz. Taşın altına herkes elini sokmaya başladı. Menemenspor artık gurur kaynağı oldu. Sezon başında düşer miyiz diye düşünenler oluyordu. Şimdi ‘Yolun Sonu Şampiyonluk’ denmeye başladı. Herkes kendisini biliyor ve lige uygun hareket ediyoruz.

‘HAYALlerİmİz ÇOK BÜYÜK’

- Elbette bir çok zorluklar yaşıyorsunuz peki bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz?

“Bu takımdan olmaz, işin çok zor” diye konuşanlar vardı. Ligde kalırsan büyük başarı elde etmiş olursun diyenler vardı. Ben Menemen’in içinden biri olduğum için o kitleyi iyi tanıyorum. Kötü olmamızı isteyenleri biliyorum. Cenk yapamaz daha toy diyenler de oldu. Fakat bunlara takılmıyorum. Bir kulağımdan giriyor diğer kulağımdan çıkıyor. Bu tarz konuşmalar beni daha çok hırslandırdı. Öncelikle Tahir Başkan, daha sonra ailem ve Menemen halkı bana destek vererek benim başarılı olmamda çok büyük etken oldular. Bende onların bana olan güvenini sarmamak için var gücümle çalışıyorum. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Onu başarmak için buradayız.

- Kendinize rol model aldığınız bir teknik adam var mı?

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’yi rol model olarak görüyorum. Saha kenarındaki heyecanı dikkatimi çekiyor. Oyun mantalitesini çok doğru buluyorum. İyi bir takım oyunu oynatıyor. Ayrıca siyah takım elbisesini beğeniyorum. Menemen’in Simeone’si olmak için daha çok çalışmam gerekiyor biliyorum ama bunu da başaracak gücü kendimde buluyorum.

‘Hep birlikte daha güçlüyüz’

Menemen’de ‘Poker Recep’ olarak bilinen ve Menemenspor’un Futbol Şube Sorumlusu olarak görev alan Recep Ersoy’a da bir parantez açmak isteyen Teknik Direktör Cenk Laleci, “Kulübümüzün ve Menemen’in sevilen simalarından olan Recep Ersoy yani Menemenliler’in ‘Poker Recep’ ağabeyine sonsuz teşekkür ediyorum. Takımda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev alsa da kulübün hemen hemen her işine koşuyor. Başkanımızla birlikte tam bir aile reisi gibi sorunlarımızın üstensinden gelmeye gayret ediyor. İyi ki bu kulübün bir Poker Recep’i var” dedi.