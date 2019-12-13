‘Çöp sorununu işbirliğiyle aşmayı bildik’

Gaziemir Belediye Başkanı Arda, çöp sorununu Menderes, Bornova, Konak, Çiğli ve Buca belediyelerinin desteğiyle aştıklarını belirtti, “Temizlik işlerini taşerondan kendi bünyemize almakla çok doğru bir karar vermişiz” dedi.

Gaziemir’de çöp toplama konusunda taşeron şirket krizi CHP’li belediyelerin işbirliğiyle aşıldı. Gaziemir Belediyesi, ilçenin temizlik işlerini yapan taşeron firmanın sözleşmesinin bitmesine 20 gün kala sözleşmeye aykırı olarak göreve çıkmaması üzerine hızla çözüm bularak ilçede çöp sorunu yaşanmasına izin vermedi.

Belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron Şeker Petrol Firması’nın çöp toplama araçlarının, kontağını kapatarak göreve çıkmaması üzerine ilçede Gaziemir Belediyesi’ne ait iki aracın yanında CHP’li belediyelerden gelen araçlarla çöpler toplanmaya devam ediyor.

‘Sorunsuz toplandı’

Taşeron firmanın kullandığı 14 aracın durması üzerine belediye, kendisine ait 2 çöp toplama aracıyla temizliğe devam etti; 5 belediyenin desteğiyle çöpler sorunsuz şekilde toplandı.

Taşeron firmanın kontak kapattığı gün; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz ve Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar ile birlikte yeni çöp toplama kamyonlarının imalatını yapan Efe Endüstri Firması yetkililerini ziyaret ederek imalat aşamasındaki araçların son durumunu inceledi.

Başkan Arda ve ekibi, Efe Endüstri Firması Yurtiçi Satış Müdürü Fevzi Koşar ve İzmir Bölge Satış Şefi Serkan Akgün’den bilgi aldı.

Yeni yılda yeni araçlar

Şu anda çöp toplama işlemlerinin 4 vardiya halinde sorunsuz, aksamadan devam ediyor. Belediyemize ait iki çöp toplama aracının yanında ilçe belediyelerinin gönderdiği araçlarla yaşanan sıkıntılı durumu büyümeden çözdük. Destek veren belediyelerden gelen araçların yakıtlarını biz ödüyoruz ve şoförleri de bizden. Bu süreçte Gaziemir halkının yanında olan ilçe belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi. İşleri taşeron firmadan alarak bünyelerine geçirdiklerini belirten Arda, “Sadece 6 milyon 500 bin lira ödeyerek temizlik araçlarımızı yeniledik” dedi, yeni yılda yeni çöp toplama araçlarını hizmete alacaklarını sözlerine ekledi.