Çöpten alıp sanat eserine çeviriyor

Balkonunda biriktirdiği bu şişeleri çeşitli renklerle özenle boyayan Urgancı, ardından alçı ve nişasta karışımıyla elde ettiği seramik hamurunu şekillendirerek şişeyle bütünleştiriyor. Son olarak dantel örgüleri cam şişelere giydirip çalışmasını sonlandırıyor. Yaklaşık 2 saatte bir cam şişeyi süsleyen Urgancı, “Bugüne kadar yüzlerce şişeyi geri dönüşüme kazandırdım. Emek verildiğinde çöp bile sanat eseri haline gelebiliyor” diye konuştu.