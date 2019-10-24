BİST99.7851,94EURO6,400,20USD 5,740,11ALTIN274,87-1,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÇöpten alıp sanat eserine çeviriyor
    24.10.2019 - 01:57 |

    Çöpten alıp sanat eserine çeviriyor

    Denizli’de yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Gonca Urgancı (67) çöpten topladığı cam şişeleri boyayıp dekoratif eşya haline getiriyor.

    Çöpten alıp sanat eserine çeviriyor

    Balkonunda biriktirdiği bu şişeleri çeşitli renklerle özenle boyayan Urgancı, ardından alçı ve nişasta karışımıyla elde ettiği seramik hamurunu şekillendirerek şişeyle bütünleştiriyor. Son olarak dantel örgüleri cam şişelere giydirip çalışmasını sonlandırıyor. Yaklaşık 2 saatte bir cam şişeyi süsleyen Urgancı, “Bugüne kadar yüzlerce şişeyi geri dönüşüme kazandırdım. Emek verildiğinde çöp bile sanat eseri haline gelebiliyor” diye konuştu. 

    Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Konya'da şüpheli ölüm

    Konya'da şüpheli ölüm

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    Sıradaki Haber