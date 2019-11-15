Büyük araçlar gibi günde üç vardiya halinde çalışacak olan küçük çöp araçları sayesinde dar sokaklardaki çöplere erişmek ve toplamak artık daha kolay olacak. Her bir aracın kapasitesinin bir ton olduğunu kaydeden Başkan Abdül Batur, “Konak’ta çöpü alınmamış sokak kalmayacak. Büyük araçların giremediği Kadifekale, Ballıkuyu, Yenişehir, Hilal, Damlacık, Gürçeşme gibi fiziki şartları elverişsiz bölgelerde ‘Çöp Taksi’ dediğimiz, bu küçük çöp toplama araçları hizmet verecek” diye konuştu.