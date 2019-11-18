Çöpünü ayrıştırana indirimli bilet var

Plastik Sanayicileri Federasyonu önceki gün yönetim kurulu toplantısını, Ege Plastik Sanayicileri Derneği (Ege PLASDER) ev sahipliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında plastik, kauçuk ve kompozit sektörünün sorunları ile çevre ve geri dönüşüm konuları da masaya yatırıldı. PLASDER Başkanı Şener Gençer, İzmir’de her ay ekonomik değeri 1.5 milyar lirayı bulan 6 milyon ton evsel atığın geri dönüşüme kazandırılmadan toprağa gömüldüğünü kaydetti, “Çöpünü ayrıştıran İzmirli otobüse, metroya, tramvaya daha ucuz binsin. Bunu da yine İzmirim Kart aracalığıyla çok rahat yapabiliriz” dedi.