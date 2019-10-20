BİST98.4153,71EURO6,490,02USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÇorba dağıttı
    20.10.2019 - 00:14 |

    Çorba dağıttı

    Karacasu Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü törenle kutladı.

    Çorba dağıttı

    Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Belediye Başkanı Zeki İnal, muhtarlara çorba ikramında bulundu. İnal, “Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız” ifadesini kullandı.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    7 kişilik ekip devreye girdi! Her yerde aranıyor

    7 kişilik ekip devreye girdi! Her yerde aranıyor

    THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı

    THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı

    Kaymakamlık sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

    Kaymakamlık sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

    Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütünün bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

    Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütünün bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

    Sıradaki Haber