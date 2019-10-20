20.10.2019 - 00:14 |
Çorba dağıttı
Karacasu Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü törenle kutladı.
Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Belediye Başkanı Zeki İnal, muhtarlara çorba ikramında bulundu. İnal, “Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız” ifadesini kullandı.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.