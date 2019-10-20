Çorba dağıttı

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Belediye Başkanı Zeki İnal, muhtarlara çorba ikramında bulundu. İnal, “Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız” ifadesini kullandı.