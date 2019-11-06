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    Haberler Ege HabeleriCoşkulu bir Göztepe izleyeceksiniz
    06.11.2019 - 01:38 |

    Coşkulu bir Göztepe izleyeceksiniz

    Göztepe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni Teknik Direktörü İlhan Palut, kendine güvendiğini, göreve hazır olduğunu belirtti.

    Coşkulu bir Göztepe izleyeceksiniz

    Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde ilk antrenman öncesi futbolcularıyla sahada kısa bir toplantı gerçekleştiren Palut, öncelikle oyuncularını Trabzonspor galibiyetinden dolayıkutladı.

    ‘Başarı için buradayım’

    Oyuncularının ilk kez farklı sistemle oynadıkları maçta başarılı olduklarını belirten Palut, “Topa sahip olan, topu kaptırdığında anında geri kazanan, her bölgede takım halinde etkili oynayan, rakiplere saygı duyan ama her rakibin önlem aldığı bir Göztepe’yi sahada görmek istiyorum” dedi. Doğru yer ve camiayla çalışacağı için çok mutlu olduğunu belirten İlhan Palut, “İlk önce Göztepe’ye futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu bir takım olacağız” diye konuştu. Başarılı olmak için bu yola çıktıklarını belirten Palut, “Rakiplere önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren acaba nasıl önlem alırız diye düşündüren bir Göztepe takımı hedefleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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