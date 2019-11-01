01.11.2019 - 01:06 |
Coşkuyla söylediler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Alışveriş ve Yaşam Merkezi MaviBahçe’de opera ve bale sanatçıları muhteşem bir konsere imza attı.
Ziyaretçiler, sanatçılarla İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı seslendirdi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.