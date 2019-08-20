Çözülmeyen düğüm

Süper Lig’de geçen sezon yaşadığı korkulu rüyayı görmek istemeyen Göztepe, yeni sezona büyük umutlarla girdiği ilk maçında evinde Antalyaspor’a tek golle boyun eğdi ve yine sancılı bir başlangıca imza attı.

Son üç sezondur ilk haftadaki karşılaşmalarını kazanamayan Göztepe kötü geleneğini sürdürdü, oynadığı futbolla vasatı aşamadı.

Özellikle hücumda geçen sezon olduğu gibi üretkenlikten uzak bir tablo çizen sarı kırmızılılarda, taraftarlar mutlaka transfer yapılması gerektiği görüşünde birleşti. Başkan Vekili Talat Papatya’nın, “Transferde şu an arayışımız” yok açıklamasını gündeme getiren Göztepeliler, sosyal medyada özellikle forvet ve orta sahaya takviyenin şart olduğunu savundu.

‘Bal yapmayan arı Eren’

2018-19’da Göztepe’nin kıl payı kümede kalmayı başardığı, Ankaragücü’yle oynanan son maçta ceza aldığı için Antalyaspor maçını tribünden izleyen Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da takımın performansından memnun kalmadığı bildirildi.

Tuna’nın Başkan Mehmet Sepil’le bu hafta bir araya gelip takviye yapılmasını isteyeceği öne sürüldü. Göztepe’de ilk kez resmi bir maçta forma giyen yeni transferlerin oyunu tatmin edici olmadı. Özellikle Galatasaray’dan gol yollarındaki sorunu çözmesi için transfer edilen deneyimli forvet Eren Derdiyok, sahada en az topla buluşan isimlerin başında geldi. Henüz takıma uyum sağlayamadığı görülen Eren, birçok pozisyonda ağır kaldı.

Başkan İduğ’dan Göz Göz’e çiçekli karşılama

Göztepe, TFF 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig Sezonu’nun ilk maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Antalyaspor’u ağırladı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Göztepe’yi yalnız bırakmadı. Maç başlamadan dakikalar önce sahaya inerek Göztepe’nin kaptanı Beto’ya çiçek veren İduğ, tüm futbolculara başarılar diledi. Daha sonra protokol tribününde Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’ya da çiçek takdim eden Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak her zaman Göztepe’nin ve İzmir takımlarının yanında olacaklarını söyledi.Göztepe’nin bu yıl Süper Lig de en üst sıralarda yer alacağına inandığını vurgulayan İduğ, “İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe’nin başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Göztepe’nin Süper Lig’i en üst sıralarda tamamlamasını hatta şampiyon olarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmesini istiyoruz. Ayrıca tüm İzmir takımlarının bulundukları liglerde başarılı olması en büyük dileğimiz” dedi.

Yalçın Kayan’a tam not

Stoperde görev yapan Sanneh ve sol bekte forma giyen Leo’dan da ilk maçta tam verim alamayan Göztepe’de 7 yeni futbolcudan Murat, Veli, Batuhan ve Hüseyin şans bulamadı. Göztepe’de taraftarın alkışladığı diğer oyuncu ise genç Yalçın Kayan oldu. Göztepe’nin altyapısından yetişen ve geçen sezon başında profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki sol kanat, 61. dakikada Halil’in yerine oyuna dahil oldu. Yaklaşık 30 dakika sahada kalan Yalçın tekniği ve soğuk kanlılığı ile dikkatleri üzerine çekti.