‘Çözüm için AK Nokta’ya’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı; Basmane, Alsancak, Konak Çarşı ve Konak Kızlarağası olmak üzere dört farklı bölgede ‘AK Nokta’ uygulaması başlattı. Vatandaşla daha iyi iletişim kurmak amacıyla başlatılan proje, 30 ilçede uygulamaya konulacak.

Basmane Gar’ının önünde kurulan AK Nokta’yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, vatandaşın şikayetlerini, gençlerin görüşlerini dinledi. İzmirlileri AK Nokta’ya davet eden Dağ, “Vatandaşın bizzat ayağına gidiyoruz. Arkadaşlarımız taleplerden yerel imkanlarla çözülebilecek olanları çözecek. Milletvekillerinin çözmesi gereken hususlar olursa bize iletecekler” diye konuştu.

Kıbrıs eleştirisi

Öte yandan İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in Kıbrıs ile iglili ifadelerine yönelik eleştirilerini de sürdüren Dağ, “Dün Oniki Ada’yı bıraktık, bugün Kıbrıs’ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir’i, istemeyeceğini bilemeyiz. Ayrıca Soyer’in yalanladığı açıklamanın ses kayıtları çıktı. Bir gün İzmirlilere de yalan söylemeyeceğini bilemeyiz” diye konuştu.