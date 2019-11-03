‘Çözüm yerelde’

CHP’li büyükşehir belediye başkanları İstanbul’daki ilk çalıştayın ardından önceki gün İzmir’de bir araya geldi. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci buluşmada; enerji tasarrufu, belediyelerin finans kaynakları, su kanal idareleri, yenilenebilir enerji gibi konular masaya yatırıldı. Çalıştayın ardından alınan üç önemli kararı açıklayan Soyer, şöyle konuştu:

Tarımda İzmir öncü

“İlki sosyal medya üzerine oldu. İkincisi bilişim teknolojileriyle akıllı kent uygulamaları ve bununla ilgili çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütecek. Tarım konusunda yapılacak çalışmalara da İzmir ev sahipliği yapacak. CHP yönetimindeki 11 şehir, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturuyor ve ülke ekonomisinin yüzde 60’lık kısmına ev sahipliği yapıyor. Hayat yerelde akıyor ve insanlar dertlerine yerelde derman arıyor. Bütün dünya yetkiyi yerelleştirip merkezi otoriteyi azaltıyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri yerel yönetim mevzuatı, bunun iyileştirilmesi şart. Ankara’da iki ay önceki toplantıda 30 başkan bunu dile getirdi ve komisyon kurulması kararı alındı. Böylece ortak akılla belediylerin sorunları için çözüm mekanizması işlemeye başlayacaktı. İki ay geçti, ne yazık ki bir toplatı yapılmadı. 40 milyonun temsilcilerinin yok sayıldığı taslak sakat sayılır.”

Hala onay bekliyoruz

Daha sonra soruları yanıtlayan Soyer, AK Partili Özgür Hızal’ın kendisine yönelik ‘Cumhur İttifakı üyesi belediye başkanlarıyla görüşmüyor’ sözlerine, “Üçüncü kez de buluşacağız beşinci kez de buluşacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı meclis kararlarının yüzde 90’na yakını oy birliğiyle alındı. Öyle bir şey yok, mecliste zaten beraber çalışıyoruz” dedi. Ankara’dan onay bekleyen projelerle ilgileyse, “Bir gelişme yok. Hala elektrik fabrikası için onay bekliyoruz. Umuyoruz o konularda da gelişme sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Üçüncüsü Adana’da

Çalıştaya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek ise Altın Portakal Film Festivli nedeniyle çalışataya katılamadı. Bir sonraki çalıştay, aralık ayında Adana’da yapılacak.

Birlikten kuvvet doğacak

Çalıştayı değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Büyükşehir belediye başkanları olarak vatandaşlarımıza daha iyi, kaliteli hizmet verebilmek, çağın gerektirdiği şartlara ulaşabilmek, en önemlisi de onlara ekonomik olarak katkı sunabilmek için bir araya geliyor, ortak projeler üretiyoruz. Bu birliktelikten, güç birliğinden büyük bir kuvvet doğacak. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz kentlerimizde, bizleri her zaman destekleyen hemşehrilerimiz için her şeyi çok güzel yapacağız” dedi.