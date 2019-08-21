İZMİR’in Bergama ilçesinde 4 kilo ağırlığında dünyaya gelen cüce buzağı, görenleri şaşırttı. Kırsal Durmuşlar Mahallesi’nde yaşayan besici Mehmet Şıngır’a ait buzağayı kontrol eden veteriner hekim Hüseyin Kemer, “Bu nadir görülen bir durum. Ülkemizde doğan cüce buzağılar, genelde doğum esnasında veya birkaç hafta sonra yaşamını yitiriyor. ‘Maskot’ ismini verdiğimiz buzağımız, şu an sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor” dedi.