21.08.2019 - 07:50
Cüce buzağı
İZMİR’in Bergama ilçesinde 4 kilo ağırlığında dünyaya gelen cüce buzağı, görenleri şaşırttı.
İZMİR’in Bergama ilçesinde 4 kilo ağırlığında dünyaya gelen cüce buzağı, görenleri şaşırttı. Kırsal Durmuşlar Mahallesi’nde yaşayan besici Mehmet Şıngır’a ait buzağayı kontrol eden veteriner hekim Hüseyin Kemer, “Bu nadir görülen bir durum. Ülkemizde doğan cüce buzağılar, genelde doğum esnasında veya birkaç hafta sonra yaşamını yitiriyor. ‘Maskot’ ismini verdiğimiz buzağımız, şu an sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor” dedi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.