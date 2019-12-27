BİST113.6530,29EURO6,59-0,01USD5,930,03ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çukur’dan destek geldi
    ABONE OL
    27.12.2019 - 00:02 |

    Çukur’dan destek geldi

    Çukur’dan destek geldi

    Göztepe’nin Galatasaray’ı 2-1 yendiği karşılaşma öncesinde ve sonrasında Kızılay tarafından kurulan çadırlarda binlerce öğrenciyi soğuktan koruyacak bir projeye imza atıldı. ‘Bir Atkı Bir Oyuncak’ projesine taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Çukur dizisinin bu hafta yayınlanan bölümünde yer alan duvar yazısında ise kampanyaya destek geldi. Göztepeli futbolcular ‘Haydi Şanlı Göztepe Taraftarı Minik Çocuklara Oyuncaklar Sizden Atkılar Bizden’ pankartıyla ısınmaya çıkarken, seremoniye farkındalık yaratmak adına Kızılay montlarıyla çıktı. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “Kızılay gibi bir kurumla böyle bir projede paydaş olmak bizleri mutlu ediyor. Ürünlerin gönderilmiş olduğu okullardaki çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize” dedi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Göztepe tribününden dev bir pankart açılarak bu pankartta geçen yıllarda atkı, oyuncak gönderilmiş olan şehirler yer aldı. Proje kapsamında desteklerinden dolayı Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış tarafından Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e plaket takdim edildi. Sevilen dizi Çukur’un bu hafta yayınlanan bölümünde yer alan duvar yazısında kampanyaya destek geldi. Dizinin bir sahnesinde yer alan duvar yazısında “Hava Soğudu Şimdi Küçük Kardeşlerimizi Isıtma Vakti” yazısı ve bu yazının altında ‘Bir Atkı Bir Oyuncak’ yazısı yer aldı.

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber