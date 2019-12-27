Göztepe’nin Galatasaray’ı 2-1 yendiği karşılaşma öncesinde ve sonrasında Kızılay tarafından kurulan çadırlarda binlerce öğrenciyi soğuktan koruyacak bir projeye imza atıldı. ‘Bir Atkı Bir Oyuncak’ projesine taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Çukur dizisinin bu hafta yayınlanan bölümünde yer alan duvar yazısında ise kampanyaya destek geldi. Göztepeli futbolcular ‘Haydi Şanlı Göztepe Taraftarı Minik Çocuklara Oyuncaklar Sizden Atkılar Bizden’ pankartıyla ısınmaya çıkarken, seremoniye farkındalık yaratmak adına Kızılay montlarıyla çıktı. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “Kızılay gibi bir kurumla böyle bir projede paydaş olmak bizleri mutlu ediyor. Ürünlerin gönderilmiş olduğu okullardaki çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize” dedi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Göztepe tribününden dev bir pankart açılarak bu pankartta geçen yıllarda atkı, oyuncak gönderilmiş olan şehirler yer aldı. Proje kapsamında desteklerinden dolayı Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış tarafından Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e plaket takdim edildi. Sevilen dizi Çukur’un bu hafta yayınlanan bölümünde yer alan duvar yazısında kampanyaya destek geldi. Dizinin bir sahnesinde yer alan duvar yazısında “Hava Soğudu Şimdi Küçük Kardeşlerimizi Isıtma Vakti” yazısı ve bu yazının altında ‘Bir Atkı Bir Oyuncak’ yazısı yer aldı.