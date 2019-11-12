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    Haberler Ege HaberleriCumartesi günü Karaburun’a
    12.11.2019 - 07:50 |

    Cumartesi günü Karaburun’a

    Karaburun, 16 Kasım Cumartesi günü 12. Batı Köyleri Mandalina Şenliği’ne ev sahipliği yapacak.

    Cumartesi günü Karaburun’a

    Karaburun, 16 Kasım Cumartesi günü 12. Batı Köyleri Mandalina Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Karaburun Belediyesi tarafından Küçükbahçe Köyü’nde düzenlenecek şenlikte, Salman ve Parlak köylerinin ürünleri de ziyaretçilerle buluşacak.
    Narenciye başta olmak üzere tarımsal üretimin desteklenmesine ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburun mandalinasına daha fazla katma değer sağlamak adına işleme tesisi kurmayı planlıyoruz. Projelerimizi hazırladıktan sonra Tunç Başkanımızın kapısını çalacak ve desteğini isteyeceğiz” dedi.

    Saat 17.30’da konser

    Sabah saa 11.00’de açılış korteji ile başlayacak şenlikte; Mandalinalı Yemekler ve Tatlılar Yarışması düzenlenecek, esans ve mandalinalı ürünler ile ilgili çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Ayrıca En Güzel Mandalina, En İyi Mandalina Yetiştiricisi ve Geleneksel Mandalina Güzeli seçilecek. Türk Halk Müziği Sanatçısı Atabey Aydın da Küçükbahçe Köy Meydanı’nda saat 17.30’da konser verecek.

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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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