Cumhurbaşkanı için şampiyonluğu alacak

Muğla’da antrenörler tarafından yeteneği keşfedilen 21 yaşındaki cirit sporcusu down sendromlu Beyza Keskin, Dünya Down Sendromlular Oyunları’nda birinci olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanışmak istiyor.

Muğla’da antrenörler tarafından yeteneği keşfedilen cirit sporcusu down sendromlu Beyza Keskin, Türkiye şampiyonluğunun ardından Dünya Down Sendromlular Oyunları’nda da birinciliği hedefliyor. Spor yapması için dört yıl önce ailesinin Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne getirdiği 21 yaşındaki Keskin, ilk olarak farklı branşlarda çalıştı. Antrenörler tarafından gülle atma ve ciritte becerisi olduğu fark edilen Beyza, bu branşlara eğitim almaya başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) faaliyet programında yer alan bölge şampiyonasında mozaik kategorisinde cirit atmada birinci olan Keskin, İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda da şampiyon oldu.

8.67’lik derece

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’ne (TOHM) çağrılan Keskin, nisan ayında Antalya’da yapılacak Dünya Down Sendromlular Oyunları’nda birinci olmak istiyor. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü paralimpik antrenörü Emrah Tamas, amaçlarının engelli bireylere yapabilecekleri branşlarda en iyi dereceleri aldırmak ve onların sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu vurguladı, “Beyza, uluslararası yarışmaya hiç katılmadı. Türkiye şampiyonasındaki 8.67’lik atışıyla uluslararası derecelere baktığımızda dünya ikincisi oluyor. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi. Kızının her gün spor yapmak istediğini belirten anne Hatice Keskin, “Beyza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Cirit atarken ‘Tayyip Paşa için kazanacağım’ diyor. Cumhurbaşkanını görmek istiyor” diye konuştu.