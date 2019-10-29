Cumhuriyet 96 yaşında

Başkanlar, kamera önünde mesaj verdi





İzmir’de 30 ilçenin 24’ünde seçimi kazanan CHP’nin belediye başkanları, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamera karşısına geçti. Başkanlar, Cumhuriyet tarihinden söz etti, 29 Ekim’in önemine değindi. Videoda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Cumhuriyet sevdalılarına İzmir’den selam olsun. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı. İlçe belediye başkanları ise, şunları söyledi:



‘İyi ki doğdun vatan’



“Bugün öyle bir gün ki, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünya tarihine altın harflerle yazdığı bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tam 96 yaşında. İyi ki doğdun vatan, iyi ki varsın Atam. Açtığın yolda, izinden gitmeye, durmaksızın ilerlemeye, adaletin peşinden koşmaya, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. İzmirli belediye başkanları olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 96’ncı yılında ve sonsuza dek kalbimizde hep Atatürk olacak.” Video, belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Karşıyakalılar tek yürek oldu



Büyük Önder Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetin 96’ncı kuruluş yıl dönümü, Karşıyaka’da heyecanla kutlandı. Günler öncesinden kenti saran bayram coşkusu, fener alayıyla devam etti. 96. yıl coşkusu Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki KODA - 3 Tenor Cumhuriyet Bayramı konseriyle zirveye çıktı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İyi ki bu topraklarda doğdum, iyi ki Karşıyakalıyım. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.



‘İlelebet payidar kalacak’



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet’in 96. yılına özel bir mesaj yayınladı. Aydınlık yarınlara ancak Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ulaşılacağına dikkat çeken Batur mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasını sağlamak ve onu muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmak hepimizin görevidir. Kuşkusuz Atatürk ilke ve inkılaplarını takip ederek, bize kazandırdıklarına sahip çıkarak, daha aydınlık bir yarına doğru adımlarımızı hızlandırabiliriz.”



‘Geçmişimizi unutmamalıyız’



Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Karakayalı, “Unutmamalıyız ki, geçmişini unutan milletler yıkılmaya, yok olmaya mahkûmdur. Onun için; geçmişimizi unutmadan, geleceğe güvenle bakmak için çok çalışmalıyız. Çalışacağız ve başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yegâne kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.



Bayraklarla yürüdüler



Cumhuriyet’in 96. yıldönümü Bayraklı’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen korteje katılan binlerce vatandaş, marşlar eşliğinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüdü. Törene eşi Aylin Sandal ile katılan Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Cumhuriyet, tam da Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi kimsesizlerin kimsesidir. Bayraklı Belediyesi olarak, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmayı boynumuzun borcu kabul ediyoruz” dedi.