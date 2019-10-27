Cumhuriyet balosu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, “Çağdaş Cumhuriyet’in kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak her geçen gün daha güçlü bir şekilde ona sahip çıkmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Atamız, 96 yıl önce Cumhuriyet’i kurarken hayalini paylaşan ne kadar kişi vardı, bilemeyiz. Ama bugün hayallerini paylaşan ve fiziki ölümünün 81. yılında bile onu takip eden milyonların olduğunu görüyoruz” dedi. Gecede piyano ve flüt sanatçıları Hürkan Ayvazoğlu, Cemile Cabbar ile Soprano Eylem Demirhan konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

















