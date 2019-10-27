27.10.2019 - 01:32 | | YUSUF ÇINAR
Cumhuriyet balosu
Ege Genç İş İnsanları Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlediği görkemli bir resepsiyon ile kutladı.
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, “Çağdaş Cumhuriyet’in kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak her geçen gün daha güçlü bir şekilde ona sahip çıkmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Atamız, 96 yıl önce Cumhuriyet’i kurarken hayalini paylaşan ne kadar kişi vardı, bilemeyiz. Ama bugün hayallerini paylaşan ve fiziki ölümünün 81. yılında bile onu takip eden milyonların olduğunu görüyoruz” dedi. Gecede piyano ve flüt sanatçıları Hürkan Ayvazoğlu, Cemile Cabbar ile Soprano Eylem Demirhan konuklara müzik ziyafeti yaşattı.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.