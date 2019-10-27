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    HaberlerEgeCumhuriyet balosu
    27.10.2019 - 01:32 | | YUSUF ÇINAR

    Cumhuriyet balosu

    Ege Genç İş İnsanları Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlediği görkemli bir resepsiyon ile kutladı.

    Cumhuriyet balosu

    EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, “Çağdaş Cumhuriyet’in kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak her geçen gün daha güçlü bir şekilde ona sahip çıkmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Atamız, 96 yıl önce Cumhuriyet’i kurarken hayalini paylaşan ne kadar kişi vardı, bilemeyiz. Ama bugün hayallerini paylaşan ve fiziki ölümünün 81. yılında bile onu takip eden milyonların olduğunu görüyoruz” dedi. Gecede piyano ve flüt sanatçıları Hürkan Ayvazoğlu, Cemile Cabbar ile Soprano Eylem Demirhan konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

    Cumhuriyet balosu

    Cumhuriyet balosu

    Cumhuriyet balosu


    Cumhuriyet balosu

    Cumhuriyet balosu


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