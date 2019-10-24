24.10.2019 - 02:34 |
Cumhuriyet Daima sergisi beğenide
Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Cumhuriyet Daima’ başlıklı karma sergilerden dördüncüsü hizmet binasındaki sergi salonunda açıldı.
Başkan Muhittin Selvitopu, “Hurafeyle, batılla mücadelenin en iyi yolu kültür ve sanattır. Kültür ve sanat etkinliklerini her mahalleye yaymaya çalışıyoruz” dedi. Birçok eserin yer aldığı sergi, 30 Aralık’a kadar açık kalacak.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.