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    HaberlerEgeCumhuriyet Daima sergisi beğenide
    24.10.2019 - 02:34 |

    Cumhuriyet Daima sergisi beğenide

    Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Cumhuriyet Daima’ başlıklı karma sergilerden dördüncüsü hizmet binasındaki sergi salonunda açıldı.

    Cumhuriyet Daima sergisi beğenide

    Başkan Muhittin Selvitopu, “Hurafeyle, batılla mücadelenin en iyi yolu kültür ve sanattır. Kültür ve sanat etkinliklerini her mahalleye yaymaya çalışıyoruz” dedi. Birçok eserin yer aldığı sergi, 30 Aralık’a kadar açık kalacak.

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