Cumhuriyet Daima sergisi beğenide

Başkan Muhittin Selvitopu, “Hurafeyle, batılla mücadelenin en iyi yolu kültür ve sanattır. Kültür ve sanat etkinliklerini her mahalleye yaymaya çalışıyoruz” dedi. Birçok eserin yer aldığı sergi, 30 Aralık’a kadar açık kalacak.