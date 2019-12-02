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    02.12.2019 - 07:50 |

    Cumhuriyet Kadınları Ormanı

    TBMM Çevre Komisyonu CHP sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, gönüllü kadın saha grubuyla birlikte 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

    Cumhuriyet Kadınları Ormanı

    TBMM Çevre Komisyonu CHP sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, gönüllü kadın saha grubuyla birlikte 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Ege Orman Vakfı işbirliğinde yapılan ‘Cumhuriyet Kadınları Ormanı’ fidan dikim etkinliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Torbalı-Yoğurtçular mevkiinde oluşturulan 30 dönümlük ağaçlandırma sahasında gerçekleşti. Etkinlekte konuşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:
    “Yaz sonunda yaşadığımız yangında çiçekler açan dağlarımız cayır cayır yandı. Karşıyaka ilçemizin büyüklüğü kadar bir ormanlık alan kül oldu. ‘İzmir Küllerinden Doğsun’ diye harekete geçti. Diktiğimiz bu fidanlarla bir orman oluşturmadığımızın farkındayız. Burada bir orman için ilk adımı atıyoruz. ‘Cumhuriyet Kadınları Ormanı’ İzmir’e nefes olacak. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İzmir’in ağaçlandırması için önemli katkılarda bulunan Bakioğlu Ailesi’ne ayrıca teşekkür ediyorum.”

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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