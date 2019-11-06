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    HaberlerEge HabeleriCumhuriyet Kupası Yunusemre’nin
    06.11.2019 - 01:43 |

    Cumhuriyet Kupası Yunusemre’nin

    Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Takımı sporcuları, Manisa’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda kupanın sahibi oldu.

    Cumhuriyet Kupası Yunusemre’nin

    Cumhuriyet Kupası İllerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Şampiyonaya 265 sporcu, Sanda ve Taolu kategorilerinde kupa ve madalya için yarıştı. Görsel şölen havasında geçen şampiyonada Afyonkarahisar üçüncülük, İzmir ikincilik kupasını illerine götürürken; birincilik kupasının sahibi Yunusemre Belediyespor kulübü oldu.

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