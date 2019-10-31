Cumhuriyet’e bir ışık da sen yak

Kuşadası’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde başlayan kutlama etkinlikleri, sabah ilçe kaymakamlık binasında gerçekleşen törenle devam etti. Kutlamaların akşam programı ise saat 18.30’da Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayan Cumhuriyet korteji ile devam etti. Yaklaşık 15 bin kişini katıldığı yürüyüşte, hep bir ağızdan marşlar söylendi. Atatürk Bulvarı üzerinden İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’na yürüyen korteje Başkan Günel ailesi ile birlikte eşlik etti.

20 bin kişi eşlik etti

Kortejin İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’na varmasından sonra 96’ncı yılı şerefine daha önceden vatandaşlara dağıtılan 1923 meşale saat tam 19.23’te Başkan Günel ve eşi Duygu Gül Günel’in katılımıyla yakıldı. Kutlamaların son etkinliği Cumhuriyet Senfoni Orkestrası’nın konseri oldu. Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren orkestraya alanı dolduran 20 bin kişi aynı anda eşlik etti.

Aydınlılar el ele verdi

Aydınlılar 29 Ekim’i Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’yle kutladı. Binlerce Aydınlı el ele verdi, 500 metrelik dev bayrağı taşıdı.

Cumhuriyet’i ve onun değerlerini sonuna kadar yaşatacaklarını söyleyen Başkan Özlem Çerçioğlu “Cumhuriyetimizin 96. yaşı kutlu olsun” dedi.

Denizli doldu taştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanın 96’ncı yıldönümü çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Bando takımı eşliğinde gerçekleşen korteje ellerinde Türk bayraklarıyla katılan yaklaşık 5 bin kişi, Bayramyeri Meydanı’ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar coşku içinde yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, “Sizlerin vatana, bayrağa sahip çıkmasıyla Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın” dedi.

Bodrum’da 29 Ekim heyecanı

Bodrum’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Fener alayının ardından ise meydanı dolduran binlerce vatandaş önce şovmen Hakan Doğanay’ın performansıyla ardından ise sahneye çıkan Suzan Kardeş’in konseriyle coştu. Vatandaşa seslenen Belediye başkanı Ahmet Aras, “Biz hepimiz Cumhuriyetimize kurban oluruz. Ata’mıza kurban oluruz. Cumhuriyet nefesimizdir. Cumhuriyet samarlarımızdaki kandır. Cumhuriyet çocuğumuzdur. Cumhuriyet gencimizdir. Cumhuriyet ilimdir, irfandır. Cumhuriyet bayrağımızdır. Cumhuriyet vatanımzıdır. Cumhuriyet bizim her şeyimizdir” dedi.

Meşale yerine telefon ışığı...

Cumhuriyet’in 96. yılı Çeşme’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla marşlar eşliğinde gerçekleşen fener alayında kenti meşale yerine yine telefon ışıkları aydınlattı. Meşale bütçesinin fidana dönüşeceğini söyleyen Başkan Ekrem Oran, “Cumhuriyet kenti benim güzel Çeşme ailem, yine harikaydınız, Ata’mızın emanetine yine sahip çıktınız” dedi.

Menderesliler Ata’nın izinde

Menderes’teki kutlamaların adresi Özdere Meydanı oldu. Gecede Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Türk Halk Oyunları’nın gösterileri de renk kattı. Başkan Mustafa Kayalar, “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras” diye konuştu.

Dikili aydınlandı!

Dikili, Cumhuriyet’in 96. yıldönümünü gün boyu süren etkinliklerle kutladı. Yüzlerce Cumhuriyet sevdalısı, Bülent Ecevit Kavşağı’ndan Atatürk Meydanı’na kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize söz veriyorum” dedi.

Foça’da büyük sevinç

Foça Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Başkan Fatih Gürbüz, “Cumhuriyetimize sahip çıkalım” dedi.