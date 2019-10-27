27.10.2019 - 01:56 |
Cumhuriyet’e yürüyecekler
Çiğli Belediyesi, 7’den 77’ye binlerce kişinin meşalelerle katılım göstereceği ‘Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenleyecek.
Yarın saat 19.23’te Akvaryum Kafe’nin önünden başlayacak yürüyüşe Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de katılacak. Adeta şölen havasında geçecek olan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü, Kasaplar Meydanı’nda sona erecek.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.