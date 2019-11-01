01.11.2019 - 00:58 |
Cumhuriyet’i anlattılar
Edremit Lisesi Mezunları Derneği’nin Körfez Anadolu Lisesi öğrencileri arasında düzenlediği ‘Cumhuriyet’ konulu resim sergisi, Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde açıldı. 48 eserin yer aldığı sergi, 2 Kasım’a kadar açık kalacak.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.