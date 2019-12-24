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    24.12.2019 - 00:09 |

    Cumhuriyetin koruyucuları

    Cumhuriyetin koruyucuları

    İZMİR’in Menemen ilçesinde 89 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, düzenlenen törenle anıldı. Şehir Stadı önünden başlayan ‘Demokrasi ve Laiklik’ yürüyüşüne binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Program Yıldıztepe’de bulunan şehitlikte devam etti. Törene katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Milyonlarca Kubilay, her seferinde cumhuriyeti korumaya devam etti, ediyor, edecek. Unuttular ki bizler tohumuz ve bizler gömüldükçe yeniden doğarız” ifadelerini kullandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da, “Tüm cumhuriyet şehitleri gibi, bizler de cumhuriyetimizin bekçileriyiz” diye konuştu. - İZMİR DHA

    Cumhuriyetin koruyucuları

    Geleneksel koşu

    Türkiye Jokey Kulübü(TJK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kubilay Koşusu, önceki yıllarda olduğu gibi Şirinyer Hipodromu’nda yapıldı. 5 numara ile yarışan Nişan Aret Kuyumciyan’ın sahibi olduğu El Nino isimli at kazandı.

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