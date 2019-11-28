28.11.2019 - 07:50 |
Dağ: Baskı yapan vekil açıklansın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, twitter’dan yaptığı açıklamada, şikâyetlerin aşikâr olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, twitter’dan yaptığı açıklamada, şikâyetlerin aşikâr olduğunu belirtti, “Asansör denetim işiyle birlikte İzmir’in kaynaklarının birilerine aktarılmak istendiğinin farkındayız. Belediye başkanlarını, kendilerine baskı yapan CHP’li vekilleri açıklama cesaretini göstermeye davet ediyoruz” diye konuştu.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?