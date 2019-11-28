Dağ: Baskı yapan vekil açıklansın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, twitter’dan yaptığı açıklamada, şikâyetlerin aşikâr olduğunu belirtti, “Asansör denetim işiyle birlikte İzmir’in kaynaklarının birilerine aktarılmak istendiğinin farkındayız. Belediye başkanlarını, kendilerine baskı yapan CHP’li vekilleri açıklama cesaretini göstermeye davet ediyoruz” diye konuştu.