19.10.2019 - 01:49 |
Dağ bisikletçileri Yunusemre’de
Yunusemre Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, (AKUT) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) katkılarıyla Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu’nun ikincisi düzenlenecek.
Yarın belediye bahçesinden başlayacak olan parkur, Uncubozköy Ormanlık Alanı’nda sona erecek. Kayıtlar bugün belediye bahçesinde yapılacak. 5 kategoride gerçekleştirilecek olan parkurda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Maraton hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen sporcular, Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu facebook sayfasından bilgi edinebilecek.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.