‘Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacağız’

Başkan Serdar Sandal, işbirliği sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol; dar gelirli yurttaşlara, kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yaşlılara, şehit, gazi ve asker ailelerine yapılacak yardımları ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kapsıyor.