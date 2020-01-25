25.01.2020 - 03:54 |
‘Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacağız’
Bayraklı Belediyesi, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine daha etkin ulaşmasını sağlamak amacıyla Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı.
Başkan Serdar Sandal, işbirliği sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol; dar gelirli yurttaşlara, kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yaşlılara, şehit, gazi ve asker ailelerine yapılacak yardımları ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kapsıyor.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.