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    HaberlerEgeDaha temiz bir kent için el ele verdiler
    02.11.2019 - 02:22 |

    Daha temiz bir kent için el ele verdiler

    ‘Memleketim Uşak’ projesi kapsamında ikametini kente aldıran Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle ele ele vererek Hacıkadem Mesire Alanı’nı temizleyen Belediye, bu kez İsmetpaşa Caddesi’ndeydi.

    Daha temiz bir kent için el ele verdiler

    Etkinliğe, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Meral Gülmez Saçar, Hikmet Kahraman ve Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk de katıldı.

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