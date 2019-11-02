02.11.2019 - 02:22 |
Daha temiz bir kent için el ele verdiler
‘Memleketim Uşak’ projesi kapsamında ikametini kente aldıran Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle ele ele vererek Hacıkadem Mesire Alanı’nı temizleyen Belediye, bu kez İsmetpaşa Caddesi’ndeydi.
Etkinliğe, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Meral Gülmez Saçar, Hikmet Kahraman ve Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk de katıldı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.