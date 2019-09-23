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    HaberlerEgeDaha temiz Kuşadası
    23.09.2019 - 07:50 |

    Daha temiz Kuşadası

    Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki ‘Arabasız Gün’ etkinliği yoğun ilgi gördü

    Daha temiz Kuşadası

    Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kuşadası’nda; benzin, motorin, LPG gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Arabasız Gün” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaş katıldı. Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Arabasız Gün” etkinliğinde Kemal Arıkan Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı.
    Daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Turan, etkinliğine destek veren herkese teşekkür etti.
    Hareketlilik Haftası, Avrupa’nın 2 bini aşkın şehrinde eş zamanlı etkinliklerle kutlanıyor.

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