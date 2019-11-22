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    HaberlerEge Haberleri‘Daha temiz ve yeşil bir çevre için buradayız’
    23.11.2019 - 00:02 |

    ‘Daha temiz ve yeşil bir çevre için buradayız’

    ‘Daha temiz ve yeşil bir çevre için buradayız’

    Bornova Belediyesi’nin geçen ay sonunda hizmet filosuna kattığı 68 yeni araç ve iş makinesi, daha temiz ve yeşil bir Bornova için hizmette. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren araç ve iş makineleri sayesinde ilçenin sokakları daha hızlı bir şekilde temizleniyor, çöpler de yine aynı hızla toplanıyor. Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Tamamı belediyemizin öz malı olan yeni araçlarımızla sokaklar daha temiz, park ve bahçeler daha yeşil olsun istiyoruz” dedi.

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