‘Daha yaşanabilir bir kent inşa edeceğiz’

Başkan Çerçi mesajında, “Engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayabileceği bir şehir tasarlamaya devam ediyoruz. Öyle ki; hayata geçirdiğimiz bütün projelerde, bundan sonra atacağımız adımlarda engelli vatandaşlarımızın rahatını ve menfaatlerini göz önünde bulunduruyoruz” ifadesini kullandı.