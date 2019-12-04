04.12.2019 - 00:00 |
‘Daha yaşanabilir bir kent inşa edeceğiz’
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Çerçi mesajında, “Engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayabileceği bir şehir tasarlamaya devam ediyoruz. Öyle ki; hayata geçirdiğimiz bütün projelerde, bundan sonra atacağımız adımlarda engelli vatandaşlarımızın rahatını ve menfaatlerini göz önünde bulunduruyoruz” ifadesini kullandı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.