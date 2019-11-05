Torbalı Ticaret Odası, Ege Üniversitesi’nin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde de tez konusu oldu.

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım Anabilim Dalı öğrencisi Aliosman Kesgin’in Torbalı Ticaret Odası başkanlığında 6’ncı yılını dolduran Abdulvahap Olgun’un uyguladığı yönetim modelini “Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı oluşumundaki rolü” ismi ile yüksek lisans bitirme tezi haline getirmişti. Oda şimdi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Nur Çelik Efşan tarafından bitirme tezine konu oldu.

Kalkınmada belirleyici

Torbalı’nın Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçesi olması ve TTO’nun burada izlediği rolün seçiminde etkili olduğunu belirten Efşan, “Üç ay boyunca tüm çalışmaları yerinde izleme imkânım oldu. Yaptığımız çalışma sonucunda; Torbalı Ticaret Odası’nın ilçedeki ekonomik ilerlemenin öncüsü olarak kabul edildiği, oda üyelerine yönelik verdiği tüm hizmetlerle, ilçedeki yerel ekonomik kalkınmanın yön belirleyicisi olduğunu tespit ettik” dedi.

‘Cazip Kent’

Çalışmalarının akademik çevreden ilgi görmesinden dolayı büyük onur duyduğunu ifade eden Olgun “Görev yaptığımız süreç içerisinde daima öncü olmaya çalıştık. Özellikle akademik çevrelerin çalışmalarda bizleri konu almaları onur veriyor. Bugün itibari ile sözü dinlenen, kulak verilen, icraatları ile ülke geneleinde ses getiren bir oda olduk. Torbalı’nın kalkınması, gelişmesi ve tam manası ile ‘Cazip Kent’ olması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği’ adlı araştırma makalesi, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi’nde yayımlandı.